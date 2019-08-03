В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера

Партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.

Об этом Разумков сообщил журналистам в Трускавце, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день партия меня будет предлагать на пост председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал он.

Разумков также сообщил, что у партии есть кандидатуры на должности членов кабинета Министров, однако их озвучивать рано.

По его словам, кандидатуры на должность премьер-министра и министров правительства могут быть сформированы в первые дни работы новой Рады.

Отметим, Руслан Стефанчук сейчас является представителем президента в Верховной Раде. Его брат также был избран в парламент от "Слуги народа" в округе в Хмельницкой области.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков допустил проведение референдума по вопросу украинского языка как единственного государственного.

Кроме того Разумков считает, что принимать решения о декоммунизации также нужно с помощью референдумов.