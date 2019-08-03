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03 августа 2019, суббота, 16:34 105
Верховная Рада и партии 2019-08-03T16:52:25+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера

В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера

Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.

Об этом Разумков сообщил журналистам в Трускавце, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день партия меня будет предлагать на пост председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал он.

Разумков также сообщил, что у партии есть кандидатуры на должности членов кабинета Министров, однако их озвучивать рано.

По его словам, кандидатуры на должность премьер-министра и министров правительства могут быть сформированы в первые дни работы новой Рады.

Отметим, Руслан Стефанчук сейчас является представителем президента в Верховной Раде. Его брат также был избран в парламент от "Слуги народа" в округе в Хмельницкой области.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков допустил проведение референдума по вопросу украинского языка как единственного государственного.

Кроме того Разумков считает, что принимать решения о декоммунизации также нужно с помощью референдумов.

Больше новостей о: Спикер Вице-спикер выборы в Верховную Раду Слуга народа Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук

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