В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера

Партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.\r\nОб этом Разумков сообщил журналистам в Трускавце, передают Українськi Новини.\r\n"На сегодняшний день партия меня будет предлагать на пост председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал он.\r\nРазумков также сообщил, что у партии есть кандидатуры на должности членов кабинета Министров, однако их озвучивать рано.\r\nПо его словам, кандидатуры на должность премьер-министра и министров правительства могут быть сформированы в первые дни работы новой Рады.\r\nОтметим, Руслан Стефанчук сейчас является представителем президента в Верховной Раде. Его брат также был избран в парламент от "Слуги народа" в округе в Хмельницкой области.\r\nНапомним, ранее Дмитрий Разумков допустил проведение референдума по вопросу украинского языка как единственного государственного.\r\nКроме того Разумков считает, что принимать решения о декоммунизации также нужно с помощью референдумов.