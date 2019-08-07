"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список

Официальное издание Верховной Рады "Голос України" опубликовал список 423 избранных депутатов Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.\r\nСписок опубликован в издании в среду, передают Українськi Новини.\r\nПосле публикации избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом.\r\nПосле подачи признанным избранным парламентарием заявления о сложении несовместимых с депутатским мандатом полномочий Центризбирком регистрирует его.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады.\r\nТем временем депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.