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07 августа 2019, среда, 12:26 199 Документ
Верховная Рада и партии 2019-08-07T12:32:07+03:00
Українські Новини
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список

"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список

ЦИК
ЦИК

Официальное издание Верховной Рады "Голос України" опубликовал список 423 избранных депутатов Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.

Список опубликован в издании в среду, передают Українськi Новини.

После публикации избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом.

После подачи признанным избранным парламентарием заявления о сложении несовместимых с депутатским мандатом полномочий Центризбирком регистрирует его.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады.

Тем временем депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.

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