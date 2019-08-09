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09 серпня 2019, пʼятниця, 15:13 17
Верховна Рада і партії 2019-08-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Верховна Рада. Фото: cnap-if.org.ua
Верховна Рада. Фото: cnap-if.org.ua

Перше засідання першої сесії Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні підготовчої групи парламенту, передають Українські Новини.

"Урочисте засідання пройде 29 серпня 2019 року, як і перше пленарне засідання Верховної Ради України", - заявив обраний депутатом Ради від "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Дану ініціативу висунула партія "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК встановила результати виборів в Раду за списками партій.

Раніше в "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера.

Тим часом народні депутати Верховної Ради IX скликання в середньому на 7 років молодше своїх попередників.

Крім того , "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

А Луценко заявив, що піде у відставку як тільки нова Рада почне роботу.

Також стало відомо, скільки витратили партії на передвиборну кампанію: лідирують "Слуга народу", "Голос" і "Євросолідарність".

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