подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
03 августа 2019, суббота, 18:05 45
Выборы 2019-08-03T18:08:55+03:00
Українські Новини
ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий

ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий

Верховная Рада
Верховная Рада

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За життя", 24 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос".

Протокол о результатах внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе был подписан на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

225 депутатских мандатов распределены между партиями, преодолевшими на выборах избирательный барьер в 5% голосов.

В частности, "Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн), "Евросолидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).

За прошедшие по итогам выборов в парламент партии проголосовали 11,5 млн избирателей из 14 млн голосовавших всего (явка составила 49,2%).

Избирательная квота (количество голосов избирателей, оказавшееся необходимым для получения одного депутатского мандата) составила 50 882 голоса.

В течение 5 дней ЦИК должен официально обнародовать результаты выборов в парламентской газете "Голос України" и правительственной - "Урядовий кур'єр".

После этого избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом, чтобы быть зарегистрированными.

Ранее ЦИК признал избранными 191 из 199 депутатов, победивших в одномандатных округах.

Таким образом, всего комиссии осталось установить результаты выборов в 8 мажоритарных округах.

Для этого у ЦИКа есть время до 5 августа включительно.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.

Больше новостей о: Верховная Рада ЦИК Результаты выборов выборы в Верховную Раду Результаты выборов 2019

Архив
Новости
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий 18:05
Зеленский допускает, что американских лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой 17:40
Задержания в Москве. Скриншот видео youtube.com/euronews
В России продолжаются протесты: задержаны более 300 человек 17:12
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера 16:34
больше новостей
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло 06:00 Карта
Новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского 14:40 Мнение
больше новостей
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
Новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского 14:40 Мнение
Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине 23:23
Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени 08:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok