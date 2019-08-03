ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За життя", 24 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос".\r\nПротокол о результатах внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе был подписан на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\n225 депутатских мандатов распределены между партиями, преодолевшими на выборах избирательный барьер в 5% голосов.\r\nВ частности, "Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн), "Евросолидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).\r\nЗа прошедшие по итогам выборов в парламент партии проголосовали 11,5 млн избирателей из 14 млн голосовавших всего (явка составила 49,2%).\r\nИзбирательная квота (количество голосов избирателей, оказавшееся необходимым для получения одного депутатского мандата) составила 50 882 голоса.\r\nВ течение 5 дней ЦИК должен официально обнародовать результаты выборов в парламентской газете "Голос України" и правительственной - "Урядовий кур'єр".\r\nПосле этого избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом, чтобы быть зарегистрированными.\r\nРанее ЦИК признал избранными 191 из 199 депутатов, победивших в одномандатных округах.\r\nТаким образом, всего комиссии осталось установить результаты выборов в 8 мажоритарных округах.\r\nДля этого у ЦИКа есть время до 5 августа включительно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.\r\nТем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.