ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За життя", 24 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос".

Протокол о результатах внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе был подписан на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

225 депутатских мандатов распределены между партиями, преодолевшими на выборах избирательный барьер в 5% голосов.

В частности, "Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн), "Евросолидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).

За прошедшие по итогам выборов в парламент партии проголосовали 11,5 млн избирателей из 14 млн голосовавших всего (явка составила 49,2%).

Избирательная квота (количество голосов избирателей, оказавшееся необходимым для получения одного депутатского мандата) составила 50 882 голоса.

В течение 5 дней ЦИК должен официально обнародовать результаты выборов в парламентской газете "Голос України" и правительственной - "Урядовий кур'єр".

После этого избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом, чтобы быть зарегистрированными.

Ранее ЦИК признал избранными 191 из 199 депутатов, победивших в одномандатных округах.

Таким образом, всего комиссии осталось установить результаты выборов в 8 мажоритарных округах.

Для этого у ЦИКа есть время до 5 августа включительно.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.