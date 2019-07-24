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24 июля 2019, среда, 21:22 34
Верховная Рада и партии 2019-07-24T21:22:55+03:00
Українські Новини
Новая Верховная Рада оказалась "моложе" предыдущей на 7 лет

Новая Верховная Рада оказалась "моложе" предыдущей на 7 лет

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на 7 лет младше своих предшественников. Об этом сообщает ОПОРА.

"41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента, то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года", - отметили в ОПОРЕ.

В новую Раду выбрали:

- 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,

- 121 депутата - от 31 до 45 лет,

- 58 депутатов - от 46 до 60.

- 3 депутатов, которым больше 60 лет.

 

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку "Слуги народа", а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Самой молодой партией оказалась "Слуга народа", а самой старшей - "Батьківщина". Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев: "Слуга народа" - 37,6 г.; "Голос" - 38 г.; "Европейская солидарность" - 46,7 г.; Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 48,8 г.; "Батьківщина" - 49,8 г.

А тем временем "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

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