Сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность"

Партия "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде, потратила больше всего средств на предвыборную кампанию по внеочередным выборам депутатов Верховной Рады по сравнению с другими политическими силами, кандидаты от которых были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом свидетельствуют финансовые отчеты партий об использовании средств их избирательных фондов, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, "Слуга народа" потратила на агитационную кампанию 114,6 млн гривен.

Менее всего израсходовала на предвыборную кампанию Партия зеленых Украины (набрала 0,66% голосов) - 37,2 тыс. гривен.

Вместе с тем партия "Сила людей" не сформировала избирательный фонд и, соответственно, не осуществляла расходов, однако, согласно данным страницы партии в социальной сети Facebook, с июня по июль на рекламу было израсходовано около 1,2 тыс. долларов.

Среди политических сил, принимавших участие в распределении депутатских мандатов в связи с преодолением 5% избирательного барьера, "Оппозиционная платформа – За життя" израсходовала на предвыборную кампанию 60,3 млн гривен, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" потратила 87,2 млн гривен, "Европейская солидарность" – 99,5 млн гривен, "Голос" – 105,6 млн гривен.

Радикальная партия, которой не хватило 0,99% для прохождения в парламент, израсходовала на предвыборную кампанию 111,8 млн гривен и, таким образом, заняла второе место после "Слуги народа" по количеству израсходованных на предвыборную агитацию средств.

В свою очередь партия "Сила и честь" (набрала 3,82% голосов) потратила около 27 млн гривен, а "Оппозиционный блок" (с результатом 3,03%) – 90,6 млн гривен.

"Украинская стратегия Гройсмана" (с результатом 2,41%) израсходовала на кампанию 89,3 млн гривен, "Партия Шария" (2,23%) - почти 4,2 млн, "Всеукраинское объединение "Свобода" (2,15%) – около 24 млн гривен, "Гражданская позиция" (1,04%) – 25,7 млн гривен.

Кроме этого, среди не набравших 1% голосов избирателей политических партий, "Объединение "Самопомощь" израсходовало на предвыборную кампанию 28,7 млн гривен, Аграрная партия Украины - 21 млн гривен, "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6,5 млн гривен, партия "Сила права" – 603,7 тыс. гривен, партия "Патриот" – 210 тыс. гривен, "Социальная справедливость" – 1,1 млн гривен, партия "Независимость" – 2,3 млн гривен, "Всеукраинское объединение "Факел" – 2,5 млн гривен.

Почти все партии использовали большинство средств на покупку эфирного времени на телеканалах и радио, значительная часть денег также была израсходована на изготовление печатных агитационных материалов и рекламу в сети интернет, социальных сетях.

При этом преодолевшие 5% барьер для прохождения в Раду "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" потратили на рекламу своих страниц в Facebook около 485,3 тыс. долларов или, на данный момент, 12,5 млн гривен.

"Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За життя" не рекламировали страницы в социальных сетях.

Как сообщали Українські Новини, обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обошлось как минимум в 5 млн гривен.

Тем временем партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.