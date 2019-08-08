Сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность"

Партия "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде, потратила больше всего средств на предвыборную кампанию по внеочередным выборам депутатов Верховной Рады по сравнению с другими политическими силами, кандидаты от которых были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.\r\nОб этом свидетельствуют финансовые отчеты партий об использовании средств их избирательных фондов, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии.\r\nВ частности, "Слуга народа" потратила на агитационную кампанию 114,6 млн гривен.\r\nМенее всего израсходовала на предвыборную кампанию Партия зеленых Украины (набрала 0,66% голосов) - 37,2 тыс. гривен.\r\nВместе с тем партия "Сила людей" не сформировала избирательный фонд и, соответственно, не осуществляла расходов, однако, согласно данным страницы партии в социальной сети Facebook, с июня по июль на рекламу было израсходовано около 1,2 тыс. долларов.\r\nСреди политических сил, принимавших участие в распределении депутатских мандатов в связи с преодолением 5% избирательного барьера, "Оппозиционная платформа – За життя" израсходовала на предвыборную кампанию 60,3 млн гривен, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" потратила 87,2 млн гривен, "Европейская солидарность" – 99,5 млн гривен, "Голос" – 105,6 млн гривен.\r\nРадикальная партия, которой не хватило 0,99% для прохождения в парламент, израсходовала на предвыборную кампанию 111,8 млн гривен и, таким образом, заняла второе место после "Слуги народа" по количеству израсходованных на предвыборную агитацию средств.\r\nВ свою очередь партия "Сила и честь" (набрала 3,82% голосов) потратила около 27 млн гривен, а "Оппозиционный блок" (с результатом 3,03%) – 90,6 млн гривен.\r\n"Украинская стратегия Гройсмана" (с результатом 2,41%) израсходовала на кампанию 89,3 млн гривен, "Партия Шария" (2,23%) - почти 4,2 млн, "Всеукраинское объединение "Свобода" (2,15%) – около 24 млн гривен, "Гражданская позиция" (1,04%) – 25,7 млн гривен.\r\nКроме этого, среди не набравших 1% голосов избирателей политических партий, "Объединение "Самопомощь" израсходовало на предвыборную кампанию 28,7 млн гривен, Аграрная партия Украины - 21 млн гривен, "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6,5 млн гривен, партия "Сила права" – 603,7 тыс. гривен, партия "Патриот" – 210 тыс. гривен, "Социальная справедливость" – 1,1 млн гривен, партия "Независимость" – 2,3 млн гривен, "Всеукраинское объединение "Факел" – 2,5 млн гривен.\r\nПочти все партии использовали большинство средств на покупку эфирного времени на телеканалах и радио, значительная часть денег также была израсходована на изготовление печатных агитационных материалов и рекламу в сети интернет, социальных сетях.\r\nПри этом преодолевшие 5% барьер для прохождения в Раду "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" потратили на рекламу своих страниц в Facebook около 485,3 тыс. долларов или, на данный момент, 12,5 млн гривен.\r\n"Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За життя" не рекламировали страницы в социальных сетях.\r\nКак сообщали Українські Новини, обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обошлось как минимум в 5 млн гривен.\r\nТем временем партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.