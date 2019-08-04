"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов

После того, как самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца, новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами, сообщает "Украинская правда".\r\nОтмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.\r\nБудущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.\r\n\r\n\r\nПоездка "слуг народа". Фото: "Украинская правда"\/Twitter\r\nКак сообщали Українські Новини, предприниматель Арахамия может стать председателем фракции "Слуга народа".\r\nТакже новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда, а советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.\r\nТем временем в "Слуге народа" объяснили, почему их мажоритарщики обошли серьезных конкурентов.\r\nКроме того, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде. Перед приездом Зеленского в центре Трускавца "слуг народа" разували, проверяли лайтбоксы и канализацию.\r\nРанее "слуги народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".