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04 августа 2019, воскресенье, 21:23 1660
Верховная Рада и партии 2019-08-04T21:24:04+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов

"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов

Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото: "Украинская правда"/Twitter

После того, как самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца, новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Поездка Поездка "слуг народа". Фото: "Украинская правда"/Twitter

Как сообщали Українські Новини, предприниматель Арахамия может стать председателем фракции "Слуга народа".

Также новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда, а советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.

Тем временем в "Слуге народа" объяснили, почему их мажоритарщики обошли серьезных конкурентов.

Кроме того, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде. Перед приездом Зеленского в центре Трускавца "слуг народа" разували, проверяли лайтбоксы и канализацию.

Ранее "слуги народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".

Больше новостей о: Трускавец Пассажирский поезд Поездка Партия "Слуга народа"

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