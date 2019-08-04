"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов

После того, как самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца, н сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Поездка "слуг народа". Фото: "Украинская правда"/Twitter

Как сообщали Українські Новини, предприниматель Арахамия может стать председателем фракции "Слуга народа".

Также новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда, а советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.

Тем временем в "Слуге народа" объяснили, почему их мажоритарщики обошли серьезных конкурентов.

Кроме того, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде. Перед приездом Зеленского в центре Трускавца "слуг народа" разували, проверяли лайтбоксы и канализацию.

Ранее "слуги народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".