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25 июля 2019, четверг, 12:55 173 Список
Выборы 2019-07-25T13:17:25+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" победила почти на всех округах в Житомирской области

"Слуга народа" победила почти на всех округах в Житомирской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них 3220 - кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил от "Слуги народа" на выборах в Житомирской области. 

На пяти из шести округов в области победили кандидаты от партии "Слуга народа". 

На 64 округе Житомирской области победил самовыдвиженец Владимир Арешонков. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Житомирська область
62 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,54   ГЕРАСИМЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 47,72  
63 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,30   КИЦАК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ 43,24  
64 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,45   АРЕШОНКОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 27,63  
65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,26   КОСТЮК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 35,60  
66 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,11   ГРИЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 28,75  
67 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,63   КУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 36,32

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 - по мажоритарным округам.

Как сообщали Українські Новини, директор школ английского языка прошел в ВР от партии "Слуга народа". 

Тем временем предприниматель от "Слуги народа" победил в 158 округе Сумской области


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