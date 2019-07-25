"Слуга народа" победила почти на всех округах в Житомирской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них 3220 - кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил от "Слуги народа" на выборах в Житомирской области. На пяти из шести округов в области победили кандидаты от партии "Слуга народа". На 64 округе Житомирской области победил самовыдвиженец Владимир Арешонков. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЖитомирська область\r\n\r\n\r\n62\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,54\r\n \r\nГЕРАСИМЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ\r\n47,72\r\n \r\n\r\n\r\n63\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,30\r\n \r\nКИЦАК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ\r\n43,24\r\n \r\n\r\n\r\n64\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,45\r\n \r\nАРЕШОНКОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ\r\n27,63\r\n \r\n\r\n\r\n65\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,26\r\n \r\nКОСТЮК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ\r\n35,60\r\n \r\n\r\n\r\n66\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,11\r\n \r\nГРИЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА\r\n28,75\r\n \r\n\r\n\r\n67\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,63\r\n \r\nКУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n36,32\r\n\r\n\r\n\r\nВсего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 - по мажоритарным округам.Как сообщали Українські Новини, директор школ английского языка прошел в ВР от партии "Слуга народа". Тем временем предприниматель от "Слуги народа" победил в 158 округе Сумской области.