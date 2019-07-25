"Слуга народа" победила почти на всех округах в Житомирской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них 3220 - кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил от "Слуги народа" на выборах в Житомирской области.

На пяти из шести округов в области победили кандидаты от партии "Слуга народа".



На 64 округе Житомирской области победил самовыдвиженец Владимир Арешонков.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 - по мажоритарным округам.



Как сообщали Українські Новини, директор школ английского языка прошел в ВР от партии "Слуга народа".



Тем временем предприниматель от "Слуги народа" победил в 158 округе Сумской области.





