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19 июля 2019, пятница, 17:57 98
Финансы 2019-07-19T19:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна резко окрепла на межбанке после понижения

Гривна резко окрепла на межбанке после понижения

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

После того, как гривна резко обвалилась на межбанке, курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился на 33 коп. до 25,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,96-26,01 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,74-25,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,67-25,72 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,21% с 27,72 UAH/USD до 25,72 AH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ существенно ослабил гривну на три дня - курс валют до понедельника.

Также доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю, а рубль перед выходными просел в цене.

Кроме того, в предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.

Тем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году и повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019, а налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.

Также аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

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