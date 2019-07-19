Гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження

Після того, як гривня різко обвалилася на міжбанку, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю зміцнився на 33 коп. до 25,72 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,96-26,01 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,74-25,76 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,67-25, 72 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,21% з 27,72 UAH\/USD до 25,72 AH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ істотно послабив гривню на три дні - курс валют до понеділка.\r\nТакож долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень, а рубль перед вихідними просів в ціні.\r\nКрім того, в передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.\r\nТим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019, а готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.\r\nТакож аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.