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19 липня 2019, пʼятниця, 17:57 14
Фінанси 2019-07-19T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження

Гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Після того, як гривня різко обвалилася на міжбанку, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю зміцнився на 33 коп. до 25,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,96-26,01 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,74-25,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,67-25, 72 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,21% з 27,72 UAH/USD до 25,72 AH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ істотно послабив гривню на три дні - курс валют до понеділка.

Також долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень, а рубль перед вихідними просів в ціні.

Крім того, в передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.

Тим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019, а готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.

Також аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

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