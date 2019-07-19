Рубль перед выходными просел в цене

В пятницу, 19 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 18 июля , упал на 3 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 19 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,64 4,23 Максимальный 4,04 5,00 Минимальный 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в предвыборную пятницу значительно вырос.

Тем временем НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника.