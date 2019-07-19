Рубль перед выходными просел в цене

В пятницу, 19 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 18 июля, упал на 3 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,23 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 19 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,04\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в предвыборную пятницу значительно вырос.\r\nТем временем НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника.