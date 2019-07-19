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19 июля 2019, пятница, 10:50 838
Экономика 2019-07-19T11:10:54+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными просел в цене

Рубль перед выходными просел в цене

Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

В пятницу, 19 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 18 июля, упал на 3 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 1 копейку и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 19 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,64 4,23
Максимальный 4,04 5,00
Минимальный 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в предвыборную пятницу значительно вырос.

Тем временем НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника.

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