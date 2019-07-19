НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника

После того, как гривна подорожала, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июля, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3249,2296\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2603,0049\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2638,7656\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,5030\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1430\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2919,5303\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко обвалилась на межбанке в то время, как доллар замер, а евро подскочил в обменниках 18 июля. Также гривна может побить новые рекорды - чего ожидать украинцам.\r\nТем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году и повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019, а налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.\r\nКроме того, в НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта.