НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника

После того, как гривна подорожала,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3249,2296 100 долларов США 2603,0049 100 швейцарских франков 2638,7656 1000 иен 241,5030 10 российских рублей 4,1430 100 евро 2919,5303

Как сообщали Українські Новини, гривна резко обвалилась на межбанке в то время, как доллар замер, а евро подскочил в обменниках 18 июля. Также гривна может побить новые рекорды - чего ожидать украинцам.

Тем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году и повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019, а налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.

Кроме того, в НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта.