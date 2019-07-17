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17 июля 2019, среда, 16:55 23
Финансы 2019-07-17T16:56:33+03:00
Українські Новини
Налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен, - НБУ

Налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен, - НБУ

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Объем наличных в обращении уменьшился на 6,4 млрд гривен или на 1,6%, в сравнении с началом года в то время, как годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В Нацбанке сообщают, что такая тенденция связана с ростом популярности безналичных расчетов.

В наличном обращении страны по состоянию на 1 июля 2019 находилось наличности на общую сумму 39,8 млрд гривен, в частности, банкнот - 391,3 млрд гривен (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд гривен (13,20 млрд штук).

Отмечается, что больше всего по количеству в наличном обращении находятся банкноты номиналом 200 гривен и разменные монеты номиналом 10 копеек.

В еврозоне же больше по количеству в наличном обращении находятся банкноты номиналом 50 евро и монеты номиналом 1 евроцент.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта.

Тем временем нелегальных обменников стало больше - где нашли незаконные точки обмена валюты.

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