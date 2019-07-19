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19 июля 2019, пятница, 10:26 306
Политика 2019-07-19T10:27:06+03:00
Українські Новини
В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали

В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали

Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 июля на 6,34 коп. до 26,1724 UAH/USD, курс покупки - на 6,15 коп. до 25,8444 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,14 коп. до 28,9247 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,26 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,8444 26,1724 28,9247 29,4418 3,64 4,23
Максимальный 25,9600 26,4500 29,0900 29,7000 4,04 5,00
Минимальный 25,6500 26,0000 28,7000 29,2500 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника.

Тем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году.

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