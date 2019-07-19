В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 июля на 6,34 коп. до 26,1724 UAH/USD, курс покупки - на 6,15 коп. до 25,8444 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,14 коп. до 28,9247 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,26 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,8444 26,1724 28,9247 29,4418 3,64 4,23 Максимальный 25,9600 26,4500 29,0900 29,7000 4,04 5,00 Минимальный 25,6500 26,0000 28,7000 29,2500 2,50 4,08

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