В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 июля на 6,34 коп. до 26,1724 UAH\/USD, курс покупки - на 6,15 коп. до 25,8444 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 10,14 коп. до 28,9247 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 7,26 коп. до 29,4418 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,8444\r\n26,1724\r\n28,9247\r\n29,4418\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9600\r\n26,4500\r\n29,0900\r\n29,7000\r\n4,04\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,6500\r\n26,0000\r\n28,7000\r\n29,2500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ существенно ослабил гривну на три дня: курс валют до понедельника.\r\nТем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году.