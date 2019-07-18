НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году

Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда, с которым Украина может продолжить переговоры в сентябре, в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб , передают Українськi Новини.

"В 4 квартале мы ожидаем, что будет новая программа с МВФ, она начнется и Украина получит 2 млрд долларов в этом году и по 2 млрд долларов в следующие годы в рамках программы структурного финансирования", - отметил зампред.

Он добавил, что если это выделение произойдет немного раньше и немного позже, то это не повлияет на макроэкономические показатели, кроме золотовалютных резервов.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Также Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.