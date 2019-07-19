Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю

С 12 по 19 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,78 коп. до 26,1631 UAH\/USD, курс покупки повысился на 9,90 коп. до 25,8479 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 5,39 коп. до 28,9263 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 3,50 коп. до 29,4588 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 19 июля\r\n25,8479\r\n26,1631\r\n28,9263\r\n29,4588\r\n3,6700\r\n4,2200\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 12 июля\r\n0,0990\r\n0,0778\r\n0,0539\r\n0,0350\r\n0,0500\r\n0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.\r\nТем временем рубль перед выходными просел в цене.