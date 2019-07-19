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19 июля 2019, пятница, 14:55 13
Экономика 2019-07-19T14:55:18+03:00
Українські Новини
Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю

Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю

Доллар. Фото: WordPress.com
Доллар. Фото: WordPress.com

С 12 по 19 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,78 коп. до 26,1631 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,90 коп. до 25,8479 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 5,39 коп. до 28,9263 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,50 коп. до 29,4588 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 19 июля 25,8479 26,1631 28,9263 29,4588 3,6700 4,2200
По сравнению с 12 июля 0,0990 0,0778 0,0539 0,0350 0,0500 0,0500

Как сообщали Українські Новини, в предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.

Тем временем рубль перед выходными просел в цене.

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