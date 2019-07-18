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18 июля 2019, четверг, 17:02 67
Финансы 2019-07-18T17:06:38+03:00
Українські Новини
Гривна резко обвалилась на межбанке

Гривна резко обвалилась на межбанке

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

После того, как гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 19 коп. до 26,05 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,84 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,05-26,08 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,05-26,07 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,02% с 27,72 UAH/USD до 26,05 AH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар замер, а евро подскочил в обменниках 18 июля.

Тем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году и повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019.

Также налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.

Кроме того, в НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта, а нелегальных обменников стало больше.

Также гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк Межбанковский валютный рынок

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