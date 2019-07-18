Гривна резко обвалилась на межбанке

После того, как гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 19 коп. до 26,05 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,84 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,05-26,08 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,05-26,07 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,02% с 27,72 UAH\/USD до 26,05 AH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар замер, а евро подскочил в обменниках 18 июля.\r\nТем временем НБУ ожидает транш $2 млрд от МВФ по новой программе в этом году и повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019.\r\nТакже налички в обращении стало меньше на 6,4 млрд гривен.\r\nКроме того, в НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта, а нелегальных обменников стало больше.\r\nТакже гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.