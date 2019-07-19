В Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал Министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться из видео.

Об этом в комментарии InfoResist заявила пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир.

"Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем Главы офиса Президента", — сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции журналистов.

Кушнир добавила, что президент жестикулировал.

"Диалог был конструктивным в течение всей встречи".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня Владимир Зеленский повторно предложил уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе. Ранее Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.

В Борисполе Зеленский выгнал со скандалом секретаря горсовета со встречи. После чего Ярослав Годунок, который идет в СБУ жаловаться на Президента Владимира Зеленского, считает его неадекватным.