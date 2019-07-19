В Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал Министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться из видео.\r\nОб этом в комментарии InfoResist заявила пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир.\r\n"Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем Главы офиса Президента", — сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции журналистов.\r\nКушнир добавила, что президент жестикулировал.\r\n"Диалог был конструктивным в течение всей встречи".\r\nПресс-секретарь президента Юлия Мендель пока никак не прокомментировала данный инцидент.\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 июня Владимир Зеленский повторно предложил уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе. Ранее Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.\r\nВ Борисполе Зеленский выгнал со скандалом секретаря горсовета со встречи. После чего Ярослав Годунок, который идет в СБУ жаловаться на Президента Владимира Зеленского, считает его неадекватным.