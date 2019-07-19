подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 15:48 403
Кабмин 2019-07-19T16:13:08+03:00
Українські Новини
В Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака, - СМИ

В Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал Министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться из видео.

Об этом в комментарии InfoResist заявила пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир.

"Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем Главы офиса Президента", — сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции журналистов.

Кушнир добавила, что президент жестикулировал.

"Диалог был конструктивным в течение всей встречи".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня Владимир Зеленский повторно предложил уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе. Ранее Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.

В Борисполе Зеленский выгнал со скандалом секретаря горсовета со встречи. После чего Ярослав Годунок, который идет в СБУ жаловаться на Президента Владимира Зеленского, считает его неадекватным.

Больше новостей о: Минобороны Степан Полторак Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество 17:44
Зеленский уволил 5 послов, назначенных Порошенко и Януковичем 17:29
Трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели, - ОБСЕ 17:15
Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, – кандидат в нардепы Костыря 17:15
Ляшко и Герасимов получили самую большую зарплату среди лидеров фракций Рады за июнь 17:08 Документ
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok