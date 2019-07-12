НБУ продолжает ослаблять гривну: курс валют на выходные

В то время, как доллар взлетел почти на 20 копеек , а евро - на 27, Н

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3242,8303 100 долларов США 2580,1837 100 швейцарских франков 2619,8824 1000 иен 238,7844 10 российских рублей 4,0959 100 евро 2911,7373

Как сообщали Українські Новини, рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.

Также годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Тем временем нелегальных обменников стало больше, а НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов.

Кроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.