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12 июля 2019, пятница, 05:59 6
Финансы 2019-07-12T05:59:02+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает ослаблять гривну: курс валют на выходные

НБУ продолжает ослаблять гривну: курс валют на выходные

Гривны. Фото: prozoro.info
Гривны. Фото: prozoro.info

В то время, как доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3242,8303
100 долларов США 2580,1837
100 швейцарских франков 2619,8824
1000 иен 238,7844
10 российских рублей 4,0959
100 евро 2911,7373

Как сообщали Українські Новини, рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.

Также годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Тем временем нелегальных обменников стало больше, а НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов

Кроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.

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