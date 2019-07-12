НБУ продолжает ослаблять гривну: курс валют на выходные

В то время, как доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3242,8303\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2580,1837\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2619,8824\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,7844\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0959\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2911,7373\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.\r\nТакже годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.\r\nТем временем нелегальных обменников стало больше, а НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов. \r\nКроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.