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10 июля 2019, среда, 17:34 139
Финансы 2019-07-10T19:45:02+03:00
Українські Новини
Нелегальных обменников стало больше: где нашли незаконные точки обмена валюты

Нелегальных обменников стало больше: где нашли незаконные точки обмена валюты

Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/
Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/"Левый Берег"

Национальный банк выявил 21 нелегальный валютный обменник в апреле-июне.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк за апрель-июнь 2019 года совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка был обнаружен 21 пункт обмена валюты, работавший нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Как сообщали Українські Новини, в обменниках Киева доллар и евро продолжают дешеветь.

Тем временем киевлянин пытался расплатиться в банке за покупку авто отксеренными гривнами, а НБУ выявил 78 нелегальных валютных обменников в 2018.

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