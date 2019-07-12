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12 липня 2019, пʼятниця, 05:59 12
Фінанси 2019-07-12T09:30:04+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує послаблювати гривню: курс валют на вихідні

НБУ продовжує послаблювати гривню: курс валют на вихідні

Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

У той час, як долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 липня, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3242,8303
100 доларів США 2580,1837
100 швейцарських франків 2619,8824
1000 ієн 238,7844
10 російських рублів 4,0959
100 євро 2911,7373

Як повідомляли Українські Новини, рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках. Раніше гривня до іноземних валют різко обвалилася.

Також річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

Тим часом нелегальних обмінників стало більше а НБУ скасував ліміт на репатріацію дивідендів та на початку липня купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів.

Крім того, НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі.

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