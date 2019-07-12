НБУ продовжує послаблювати гривню: курс валют на вихідні

У той час, як долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 липня, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3242,8303\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2580,1837\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2619,8824\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,7844\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0959\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2911,7373\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках. Раніше гривня до іноземних валют різко обвалилася.\r\nТакож річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.\r\nТим часом нелегальних обмінників стало більше а НБУ скасував ліміт на репатріацію дивідендів та на початку липня купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів. \r\nКрім того, НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі.