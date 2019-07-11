Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс

В то время, как курс гривны на межбанке продолжает падать, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3206,5577\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2570,0474\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2590,1313\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n235,9733\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0284\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2883,5932\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, нелегальных обменников стало больше: где нашли незаконные точки обмена валюты. Также НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов. Также в июне денежная база выросла почти на 4%.\r\nКроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.\r\nТем временем доллар продолжает стремительно дешеветь, а курс рубля в обменниках обвалился.