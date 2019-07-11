Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс

В то время, как курс гривны на межбанке продолжает падать, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3206,5577 100 долларов США 2570,0474 100 швейцарских франков 2590,1313 1000 иен 235,9733 10 российских рублей 4,0284 100 евро 2883,5932

Как сообщали Українські Новини, нелегальных обменников стало больше: где нашли незаконные точки обмена валюты. Также НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов. Также в июне денежная база выросла почти на 4%.

Кроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.

Тем временем доллар продолжает стремительно дешеветь, а курс рубля в обменниках обвалился.