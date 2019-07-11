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11 июля 2019, четверг, 05:59 13
Финансы 2019-07-11T05:59:01+03:00
Українські Новини
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс

Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс

Гривны и доллары.
Гривны и доллары.

В то время, как курс гривны на межбанке продолжает падать, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июля, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3206,5577
100 долларов США 2570,0474
100 швейцарских франков 2590,1313
1000 иен 235,9733
10 российских рублей 4,0284
100 евро 2883,5932

Как сообщали Українські Новини, нелегальных обменников стало больше: где нашли незаконные точки обмена валюты. Также НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов. Также в июне денежная база выросла почти на 4%.

Кроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.

Тем временем доллар продолжает стремительно дешеветь, а курс рубля в обменниках обвалился.

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