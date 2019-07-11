Рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках

В четверг, 11 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 10 июля, повысился на 2 копейки и составил 3,61 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 4 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 11 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,61 4,20 Максимальный 3,95 5,00 Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 19,73 коп. до 26,1185 UAH/USD, курс покупки - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH/USD.

Тем временем гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.