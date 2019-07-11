Рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках

В четверг, 11 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 10 июля, повысился на 2 копейки и составил 3,61 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился на 4 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 11 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,61\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 19,73 коп. до 26,1185 UAH\/USD, курс покупки - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH\/USD.\r\nТем временем гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.