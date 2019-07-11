Доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 19,73 коп. до 26,1185 UAH\/USD, курс покупки - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH\/USD.Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 23,52 коп. до 28,8070 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 27,52 коп. до 29,3930 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,7224\r\n26,1185\r\n28,8070\r\n29,3930\r\n3,61\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9000\r\n26,2500\r\n29,1000\r\n29,6500\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,4000\r\n25,9000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.