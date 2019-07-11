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11 июля 2019, четверг, 10:28 374
Экономика 2019-07-11T10:30:26+03:00
Українські Новини
Доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27

Доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27

Доллар
Доллар

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 19,73 коп. до 26,1185 UAH/USD, курс покупки - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH/USD.Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 23,52 коп. до 28,8070 UAH/EUR, курс продажи повысился на 27,52 коп. до 29,3930 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,7224 26,1185 28,8070 29,3930 3,61 4,20
Максимальный 25,9000 26,2500 29,1000 29,6500 3,95 5,00
Минимальный 25,4000 25,9000 28,4000 29,0000 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

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