НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре

НБУ изучает информацию о возможном использовании нелицензионного шрифта на банкноте в 1 тыс. гривен\r\nНациональный банк изучает информацию о возможном использовании нелицензионного шрифта на банкноте в 1 тыс. гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.\r\n"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен, и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сообщили в НБУ.\r\nО результатах проверки Национальный банк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.\r\nВ Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\n17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.