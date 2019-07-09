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09 июля 2019, вторник, 17:45 6
Экономика 2019-07-09T17:45:12+03:00
Українські Новини
НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре

НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре

Купюра в 1000 гривен. Фото: НБУ
Купюра в 1000 гривен. Фото: НБУ

НБУ изучает информацию о возможном использовании нелицензионного шрифта на банкноте в 1 тыс. гривен

Национальный банк изучает информацию о возможном использовании нелицензионного шрифта на банкноте в 1 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен, и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сообщили в НБУ.

О результатах проверки Национальный банк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

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