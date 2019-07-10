НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nС 10 июля 2019 бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица.\r\nОчередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.\r\nВ первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты.\r\nТакие объемы перечисления и покупки валюты являются на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.\r\nРепатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.\r\nКак сообщали Українські Новини, бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов.\r\nТакже за 10 месяцев из страны вывели 2,9 млрд долларов дивидендов.