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10 июля 2019, среда, 09:08 506
Экономика 2019-07-10T09:08:16+03:00
Українські Новини
НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов

НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С 10 июля 2019 бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица.

Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты.

Такие объемы перечисления и покупки валюты являются на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

Как сообщали Українські Новини, бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов.

Также за 10 месяцев из страны вывели 2,9 млрд долларов дивидендов.

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