В начале июля НБУ купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов

Национальный банк в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке 321,2 млн долларов, что является наибольшей суммой с начала текущего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ купил 40 млн долларов путем использования механизма Matching.

Также регулятор купил 281,2 млн долларов по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 978,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 966,7 млн долларов.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 1 960,2 млн долларов, а продал - 231,43 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию к концу года.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.