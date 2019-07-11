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11 июля 2019, четверг, 09:25 348
Экономика 2019-07-11T09:32:46+03:00
Українські Новини
Годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ

Годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ

Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Фактический показатель годовой инфляции по итогам июня превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В то же время отклонение от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения.

Отмечается, что базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.

Базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса.

Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировалось Национальным банком.

Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается.

Как сообщили Українські Новини, в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022.

В июне дефляция составила 0,5%. Тем временем, эксперты заявляют, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию.

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