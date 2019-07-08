После выходных российский рубль стабилен в обменниках Киева

В понедельник, 8 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на пятницу, 5 июля, не изменился и составил 3,63 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,19 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс российского рубля в обменниках:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,63\r\n\r\n\r\n4,19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 по курсу валют.\r\nТакже в начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели.\r\nТем временем НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты. Кроме того, в Национальном банке назвали 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. \r\nТакже в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.