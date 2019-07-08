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8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 июля 2019, понедельник, 11:14 54
Финансы 2019-07-08T11:24:44+03:00
Українські Новини
После выходных российский рубль стабилен в обменниках Киева

После выходных российский рубль стабилен в обменниках Киева

В понедельник, 8 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на пятницу, 5 июля, не изменился и составил 3,63 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс российского рубля в обменниках:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,63

4,19

Максимальный

3,97

5,00

Минимальный

2,50

4,03

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 по курсу валют.

Также в начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели.

Тем временем НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты. Кроме того, в Национальном банке назвали 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене.

Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

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