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15 июня 2019, суббота, 19:12 609 Карта
Силовые структуры 2019-06-15T19:13:35+03:00
Українські Новини
Киевлян предупредили о приближающейся грозе

Киевлян предупредили о приближающейся грозе

Гроза.
Гроза.

В то время, как в столице Украины бушует аномальная жара, на Киевскую область надвигается гроза, которая продлится до конца суток.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 15 июня в Киевской области в ближайшие 1-3 часа и до конца суток гроза", - сказано в сообщении.

Спасатели добавляют, что днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Также после того, как весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, середина июня в столице также началась с температурных рекордов.

Пока знойный фронт не хочет уходить, синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару, а также прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.

Кроме того, жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха, а на Троицу в Украине засуха и 35-градусная жара.

Больше новостей о: Гроза Прогноз погоды ГосЧС Украины погода в Киеве

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