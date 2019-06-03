Весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений

Нынешняя весна установила температурные достижения, значительно превышая климатическую норму, в то время первый температурный рекорд был побит 17 февраля. Об этом пишет Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщают Украинские Новости. По данным наблюдений метеостанции, средние показатели температуры за всю весну определили четвертую позицию среди самых теплых весен в Киеве с 1881 года.

Март выдался на 4,4 °С теплее климатической нормы что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. Причем в первом месяце сезона были установлены 4 температурные рекорды. Теплее всего в столице было 31 марта, когда дневная температура достигла отметки + 20,0 °С, а холоднее всего - 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3 ° С.

Апрель оказался чрезвычайно контрастным, ведь первая и третья декады оказались на 3,0 °С теплее, а вторая декада - на 0,4 °С холоднее нормы. Но главное противоречие заключалось в наличии заморозков на поверхности почвы, в то время как 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0 °С.

Метеорологическое лето же, началось в Киеве 13 мая, когда температура после полудня поднялась до + 27,7 °С. В целом, май оказался чрезвычайно влажным, так как количество осадков составило полторы месячные нормы.

Как сообщали Українські Новини, начало лета сопровождается ливнями, грозами и шквалами.