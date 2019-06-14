Троицкие выходные начнутся с жары до +34 и гроз

В первый день длинных Троицких выходных, 15 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

14 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

Напомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.

Тем временем, аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю.