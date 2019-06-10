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10 июня 2019, понедельник, 06:00 3286 Карта
Политика 2019-06-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту

Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту

Жара. Фото: bun.com.ua
Жара. Фото: bun.com.ua

В Украину идет аномальная жара. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 27 + 31 градус", - написала она.

По словам синоптика, пожарная опасность также возрастет, особенно в засушливых местах.

Кратковременные дожди с грозами в понедельник, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине.

"Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град.

Все. На остальной территории сухо", - предупредила синоптик.

В Киеве понедельник будет жарким, до + 30 + 32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья.

"Хотя, конечно, во время дождя можно будет немного вдохнуть и выдохнуть, потому что температура воздуха временно снизится", - написала Диденко.

Следующая неделя, по ее словам, в Киеве будет жарким, вероятность дождей - невысокая.

"Делайте запасы терпения, льда, вентиляторов, чистите кондиционеры, чтобы не дышать микробами, пейте много воды, панамки - детям, себе - веера и поспать в обед минут 15-20-ть, хотя бы на клавиатуре", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. 

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами.

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