На Троицу в Украине будет засуха и 35-градусная жара

В то время, как жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха, 16 июня в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с\r\nТемпература воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +18…+20 градусов, днем +31…+33 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +27…+32 градуса, в Днепропетровской области +33…+35 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+24 градуса, днем +28…+33 градуса, местами +35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\n15 июня на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 23-25 градусов, в Днепре в пределах Киева 25 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 июня, в воскресенье, празднуется День Святой Троицы.\r\nТакже Троицкие выходные начались с жары до +34 и гроз.\r\nКроме того, появился прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика.