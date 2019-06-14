Если гроза застала врасплох: как действовать в разных условиях

Для того, чтобы внезапная смена погодных условий не застала врасплох, Українські Новини подготовили план действий на случай непогоды.\r\nЛетом сильная жара в Украине чередуется с грозами - типичным атмосферным явлением в теплое время года. Самыми опасными во время грозы является разряды молнии, температура которой может превышать 30000 градусов по Цельсию - это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца. В среднем молниеносный разряд распространяется со скоростью более 190 000 км \/ с, а его длина составляет 3-4 км. По статистике, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3000 человек.\r\nИтак, если гроза застала вас, когда вы находитесь:\r\nв помещении\r\n\r\nзакройте все окна и двери;\r\nв помещении не должно быть сквозняка, он притягивает шаровую молнию;\r\nвыключите все электроприборы и мобильный телефон;\r\nдержитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.\r\n\r\nна улице\r\n\r\nизбегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья;\r\nнельзя ездить на велосипеде и мотоцикле, ведь их детали изготовлены из металла;\r\nне пользуйтесь зонтиками, потому что у них есть металлические провода;\r\nесли вы не один, держитесь на расстоянии друг от друга и старайтесь не стоять, а лечь на землю.\r\n\r\nв лесу\r\n\r\nне находитесь во время грозы на возвышении\r\nнайдите низкие деревья, стоящие рядом, и спрячьтесь под ними\r\nпрятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни\r\nни в коем случае не бегайте и не плавайте\r\nдуб, тополь, сосна, ель наиболее уязвимы для разрядов электричества\r\nнаименее - ива, клен, кусты.\r\n\r\nв поле\r\n\r\nнайдите сухое углубление в земле;\r\nесли поблизости такого нет - спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.\r\n\r\nв автомобиле\r\n\r\nне забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.\r\n\r\nВсе электрические приборы, в частности мобильные телефоны являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя пользоваться ими во время грозы, более того: лучше немедленно их отключить.\r\n\r\nНапомним, что в начале июня 184 населенных пункта пострадало в результате грозы со шквалами.\r\nВ Запорожье произошла зрелищная гроза с молнией и дождем.