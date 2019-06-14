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14 июня 2019, пятница, 12:32 356 Инфографика
Жизнь 2019-06-14T12:32:39+03:00
Українські Новини
Если гроза застала врасплох: как действовать в разных условиях

Если гроза застала врасплох: как действовать в разных условиях

Гроза может застать в поле. Фото: pixabay.com
Гроза может застать в поле. Фото: pixabay.com

Для того, чтобы внезапная смена погодных условий не застала врасплох, Українські Новини подготовили план действий на случай непогоды.

Летом сильная жара в Украине чередуется с грозами - типичным атмосферным явлением в теплое время года. Самыми опасными во время грозы является разряды молнии, температура которой может превышать 30000 градусов по Цельсию - это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца. В среднем молниеносный разряд распространяется со скоростью более 190 000 км / с, а его длина составляет 3-4 км. По статистике, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3000 человек.

Итак, если гроза застала вас, когда вы находитесь:

в помещении

  • закройте все окна и двери;
  • в помещении не должно быть сквозняка, он притягивает шаровую молнию;
  • выключите все электроприборы и мобильный телефон;
  • держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

на улице

  • избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья;
  • нельзя ездить на велосипеде и мотоцикле, ведь их детали изготовлены из металла;
  • не пользуйтесь зонтиками, потому что у них есть металлические провода;
  • если вы не один, держитесь на расстоянии друг от друга и старайтесь не стоять, а лечь на землю.

в лесу

  • не находитесь во время грозы на возвышении
  • найдите низкие деревья, стоящие рядом, и спрячьтесь под ними
  • прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни
  • ни в коем случае не бегайте и не плавайте
  • дуб, тополь, сосна, ель наиболее уязвимы для разрядов электричества
  • наименее - ива, клен, кусты.

в поле

  • найдите сухое углубление в земле;
  • если поблизости такого нет - спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

в автомобиле

  • не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Все электрические приборы, в частности мобильные телефоны являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя пользоваться ими во время грозы, более того: лучше немедленно их отключить.

Напомним, что в начале июня 184 населенных пункта пострадало в результате грозы со шквалами.

В Запорожье произошла зрелищная гроза с молнией и дождем.

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