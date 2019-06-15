Киян попередили про наближення грози

У той час, як у столиці України вирує аномальна спека, на Київську область насувається гроза, яка триватиме до кінця доби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 15 червня в Київській області в найближчі 1-3 години і до кінця доби гроза", - сказано в повідомленні.

Рятувальники додають, що вдень 16 червня у західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали, як діяти в умовах грози, що застала зненацька.

Також після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.

Поки знойний фронт не хоче йти, синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку, а також прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.

Крім того, спека в Києві викликала критичне забруднення повітря, а на Трійцю в Україні посуха й 35-градусна спека.