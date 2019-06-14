Жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха: самые опасные районы

В то время, как Троицкие выходные начнутся с жары до +34 и гроз, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в некоторых районах Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения оксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра такие метеорологические условия (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) сохранятся в Киеве до 18 июня.

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Также синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю.