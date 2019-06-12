Знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару

В среду, 12 июня жара в Украине усилится, которая усугубится отсутствием дождей на большей части страны. Виной всему - знойный фронт с юга, который продержится еще несколько дней.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в соцсети Facebook.

Дневная температура воздуха, по ее словам, составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса.

"Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине + 17 + 23 градуса", - написала она.

По словам Диденко, отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области.

В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, существенных осадков не ожидается.

Далее - снова жара, доминировать будет сухой воздух.

"Двигайтесь медленно, мойте тщательно себя и фрукты, забудьте на время о сырых суши, стихийной свежей рыбе, пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, утроить места со свежей водой для кота, защищать детей и цветы от прямого солнца", - порекомендовала Диденко украинцам.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду в Украине будет +35.