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12 июня 2019, среда, 06:00 546 Карта
Жизнь 2019-06-12T06:00:02+03:00
Українські Новини
Знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару

Знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару

Жара. Фото: moydom.media
Жара. Фото: moydom.media

В среду, 12 июня жара в Украине усилится, которая усугубится отсутствием дождей на большей части страны. Виной всему - знойный фронт с юга, который продержится еще несколько дней.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в соцсети Facebook.

Дневная температура воздуха, по ее словам, составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса.

"Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине + 17 + 23 градуса", - написала она.

По словам Диденко, отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области.

В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, существенных осадков не ожидается.

Далее - снова жара, доминировать будет сухой воздух.

"Двигайтесь медленно, мойте тщательно себя и фрукты, забудьте на время о сырых суши, стихийной свежей рыбе, пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, утроить места со свежей водой для кота, защищать детей и цветы от прямого солнца", - порекомендовала Диденко украинцам.

Карты: Наталья Диденко/Facebook Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду в Украине будет +35.

Больше новостей о: Жара Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

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