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12 июня 2019, среда, 20:19 342
Жизнь 2019-06-12T20:28:37+03:00
Українські Новини
Глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды

Глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды

Жара Фото: pixabay.com
Жара Фото: pixabay.com

После того, как весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, середина июня в столице также началась с температурных рекордов.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 11 июня в Киеве наблюдали теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С, что на 0,3°С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8° с 2009 года", - говорится в нем.

Также отмечается, что в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2°С 1957 года был превышен на 1,1°С.

"Глобальное потепление продолжается!" - отметили обсерватории.

Как сообщали Українські Новини, начало лета сопровождается грозами, ливнями и шквалами.

Тем временем знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару.

Завтра, 13 июня, в Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди

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