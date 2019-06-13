Голосую не по приколу – Зеленский взял в список банковского клерка, агитировавшую против него

Журналист телевизионного канала "1+1" Александр Дубинский сообщил, что в список кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах от политической партии "Слуга народа" под №31 включена Коробкова Елена Анатольевна, являющаяся сотрудником банковской пресс-службы, а также которая агитировала против Владимира Зеленского во время президентских выборов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще пара деталей о госпоже Коробковой, которую в Зе-Команде представили как эксперта банковской команды. Она исполнительный директор Независимой ассоциации банков, как указано на сайте, имеет "8 лет опыта на руководящей работе в банках". В то же время, в Википедии указано, что максимальное достижение Коробковой до ассоциации - это работа в пресс-службе банка. Так что, товарищи участники пост-праймериз, голосуйте не-по-при-ко-лу", - написал Дубинский.

Ранее 13 июня партия Президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" опубликовала полный список кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля после роспуска парламента.

Уточним, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список "Слуги народа". Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

Согласно результатам социологических опросов "Слуга народа" набирает около 50% голосов на досрочных выборах Рады, на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщали Українські Новини, 13 июня ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов, планировавший идти на выборы по мажоритарной системе, отказался баллотироваться от "Слуги народа".

12 июня партия "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в депутаты Рады дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко и бывшего заместителя министра обороны Украины Юрия Гусева.

В тот же день бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт решили не баллотироваться на внеочередных выборах в Раду по списку "Слуги народа".