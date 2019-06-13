Проекта решения КС по роспуску Рады пока нет, - источник

Проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Проекта решения пока нет", - сказал он.\r\nПо его словам, решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.\r\nЗеленский заявил в КС, что уходит, чтобы не давить, но общество следит. Представитель президента в КС заявил, что Роспуск Рады Зеленским конституционен. Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС.\r\nТакже неизвестный сообщал о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.\r\nПарубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции.\r\nВ то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.