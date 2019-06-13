Проекта решения КС по роспуску Рады пока нет, - источник

Проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Проекта решения пока нет", - сказал он.

По его словам, решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

Зеленский заявил в КС, что уходит, чтобы не давить, но общество следит. Представитель президента в КС заявил, что Роспуск Рады Зеленским конституционен. Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС.

Также неизвестный сообщал о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.

Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции.

В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.