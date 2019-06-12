Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.\r\nОб этом она заявила в эфире канала "112 Украина" в среду вечером, передает Украинская правда. \r\n"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - утверждает Тимошенко.\r\nПоэтому, по ее словам, "даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять".\r\nВ таком случае, подчеркнула лидер "Батькивщины", ЦИК обязана выполнить этот указ, несмотря на решение КС.\r\n"Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", - посоветовала она.\r\nТимошенко рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, "как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса".\r\n"Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы", - подчеркнула она.\r\nЛидер "Батькивщины" также сказала, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" и "Голос" на некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко".\r\n"Следует трем партиям - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" - объединиться и выдвинуть единого кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа победить на этих округах", - заявила Тимошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Юлия Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини".\r\nВ понедельник, 10 июня, Юлия Тимошенко заявила, что готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.\r\nТем временем 7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" по данным опроса КМИС.\r\nТакже Зеленский обсудил с Тимошенко ситуацию в стране и досрочные выборы.