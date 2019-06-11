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11 июня 2019, вторник, 12:52 154
Политика 2019-06-11T12:52:46+03:00
Українські Новини
Роспуск Рады Зеленским конституционен, - представитель президента в КС

Роспуск Рады Зеленским конституционен, - представитель президента в КС

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Венеславский считает конституционным указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом он сказал в ходе заседания Конституционного суда, передают Українські Новини.

"Президент не вышел за пределы своих полномочий. Он действовал согласно Конституции... Указ президента является конституционным",- сказал он.

По его словам, коалиция депутатских фракций отсутствует в Раде более 2 лет и у Зеленского были юридические основания досрочно прекратить полномочия парламента.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолий Селиванов исключает принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник.

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

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