Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС

Сегодня, 11 июня, возле здания Конституционного суда в Киеве, где рассматривалась конституционность роспуска Верховной Рады, произошла драка между сторонниками Президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко. Видео инцидента было опубликовано на видеохостинге Youtube пользователем Александром Черненко.\r\nТак, сообщается, что сторонник Порошенко вырвал у женщины плакат в поддержку Зеленского.\r\nВ ответ на свои действия мужчина получил удар по голове, а затем ударил женщину по лицу.\r\nНа видео можно наблюдать, как после короткого промежутка драки в кадре появляется полиция диалога, пытаясь урегулировать конфликт.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.\r\nТем временем, представитель Президента в КС заявил, что решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня.