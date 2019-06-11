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11 июня 2019, вторник, 16:33 2197 Видео
Политика 2019-06-11T16:33:13+03:00
Українські Новини
Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС

Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС

Сегодня, 11 июня, возле здания Конституционного суда в Киеве, где рассматривалась конституционность роспуска Верховной Рады, произошла драка между сторонниками Президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко. Видео инцидента было опубликовано на видеохостинге Youtube пользователем Александром Черненко.

Так, сообщается, что сторонник Порошенко вырвал у женщины плакат в поддержку Зеленского.

В ответ на свои действия мужчина получил удар по голове, а затем ударил женщину по лицу.

На видео можно наблюдать, как после короткого промежутка драки в кадре появляется полиция диалога, пытаясь урегулировать конфликт.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.

Тем временем, представитель Президента в КС заявил, что решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня.

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