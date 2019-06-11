Неизвестный сообщил о минировании КС

Неизвестный сообщил о минировании Конституционного Суда, где сегодня проходит рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. \r\nОб этом Українським Новинам сообщила охрана суда.\r\n"Поступил звонок о минировании", - сказал охранник.\r\nНа данный момент проводится проверка на предмет наличия взрывчатки.\r\nВ здание КС никого не впускают. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако представитель Рады в КС сообщил, что принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник не будет.\r\n4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.\r\nПредставитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.\r\nТем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.\r\nРанее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.