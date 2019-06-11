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11 июня 2019, вторник, 11:32 60
Происшествия 2019-06-11T11:32:14+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании КС

Неизвестный сообщил о минировании КС

Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua

Неизвестный сообщил о минировании Конституционного Суда, где сегодня проходит рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Українським Новинам сообщила охрана суда.

"Поступил звонок о минировании", - сказал охранник.

На данный момент проводится проверка на предмет наличия взрывчатки.

В здание КС никого не впускают. 

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако представитель Рады в КС сообщил, что принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник не будет.

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. 

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