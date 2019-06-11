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11 июня 2019, вторник, 15:33 341
Судебная власть 2019-06-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции

Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции

Сегодня, 11 июня, в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, сообщается, что докладчик по делу Виктор Кривенко заявил о направлении КСУ письма председателю парламента, в котором просил предоставить перечень нардепов.

Однако, по словам Кривенко, Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016.

Как сообщали Українські Новини, представитель Президента в КС заявил, что решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня.

Ранее Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако сегодня решение о конституционности роспуска парламента принято не будет. 

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