Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции

Сегодня, 11 июня, в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, сообщается, что докладчик по делу Виктор Кривенко заявил о направлении КСУ письма председателю парламента, в котором просил предоставить перечень нардепов.

Однако, по словам Кривенко, Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016.

Как сообщали Українські Новини, представитель Президента в КС заявил, что решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня.

Ранее Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако сегодня решение о конституционности роспуска парламента принято не будет.