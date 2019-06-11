Сегодня решения о конституционности роспуска парламента не будет, - представитель Рады в КС

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолий Селиванов исключает принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Нет. Сегодня не будет (решения)", - сказал он.

Селиванов отметил, что он будет представлять позицию всей Верховной Рады.

Он отказался комментировать конституционность или неконституционность указа о роспуске Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.