Сегодня решения о конституционности роспуска парламента не будет, - представитель Рады в КС

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолий Селиванов исключает принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Нет. Сегодня не будет (решения)", - сказал он.\r\nСеливанов отметил, что он будет представлять позицию всей Верховной Рады.\r\nОн отказался комментировать конституционность или неконституционность указа о роспуске Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.\r\n4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.\r\nПредставитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.\r\nТем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.\r\nРанее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.