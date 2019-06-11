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11 июня 2019, вторник, 11:01 120
Президент 2019-06-11T12:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский - КС: Ухожу, чтобы не давить, но общество следит

Зеленский - КС: Ухожу, чтобы не давить, но общество следит

Владимир Зеленский. Фото пресс-служба Президента
Владимир Зеленский. Фото пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский на заседании Конституционного Суда по законности роспуска Верховной Рады выразил уверенность в соответствии его указа букве и духу закона, после чего покинул зал заседаний во избежание обвинений в принятии судьями решения под давлением.

Об этом он сообщил на заседании суда, передают Українськi Новини.

"Спасибо за приглашение. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно происходило наоборот: Президент вызывал судей к себе. Но сегодня я тут, чем выражаю свое уважение к Конституционному Суду и лично к каждому судье. Не мне рассказывать вам, что такое буква и дух закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям", - сказал он.

По его словам, о соответствии указа духу закона свидетельствует то, что рейтинг доверия к парламенту среди населения составляет 4%, народ аплодирует решению о роспуске Рады и считает его обжалование попыткой депутатов удержаться в креслах на несколько месяцев.

"Сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно перед своим народом", - добавил глава государства.

Юридическую позицию по соответствию указа букве закона Зеленский поручил представить своему представителю в КС&nbsp;Федору Вениславскому, после чего покинул зал заседаний.

"Я передаю ему слово, а сам, с вашего позволения, покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Зеленского в КС Федор Вениславский уверен в отсутствии оснований для признания неконституционным указа о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

В свою очередь представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук допускает признание КС указа Зеленского о роспуске Рады неконституиционным.

Ранее Верховный Суд отказался рассматривать законность роспуска Рады

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