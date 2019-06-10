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10 июня 2019, понедельник, 23:40 407
Политика 2019-06-11T00:05:26+03:00
Українські Новини
На Банковой сторонники Порошенко прикрепили табличку с гербом РФ

На Банковой сторонники Порошенко прикрепили табличку с гербом РФ

Табличка под АП. Фото: УП
Табличка под АП. Фото: УП

Под центральным входом в АП, где проходит акция против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса,  произошла потасовка. Участники акции хотели повесили табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала.

Как сообщает Украинская правда, после этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали "Шлюха, выходи". Основное требование - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции выкрикивают "Кучму геть!".

Как сообщали Українськi Новини, активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе. Также участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что не допустят капитуляции Украины перед Россией.

Ранее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.

Тем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.

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