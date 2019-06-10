подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 июня 2019, понедельник, 20:15 40
Общество 2019-06-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Участники пикета АП против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг

Участники пикета АП против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг

Пикет под АП. Фото: Mishell Pfeiffer/Facebook
Пикет под АП. Фото: Mishell Pfeiffer/Facebook

Участники пикета Администрации Президента против политики бывшего президента Леонида Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что они не допустят капитуляции Украины перед Россией.

После этого флаг бросили на землю и потушили.

Пикетирующие требуют отставки Кучмы с поста главы Трехсторонней контактной группы от Украины по переговорам в Минске.

Как сообщали Українськi Новини, около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса.

Ранее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.

Больше новостей о: Пикет Администрация Президента Леонид Кучма

Архив
Новости
Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выборы 20:50
Участники пикета АП против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг 20:15
Фото погибших на Донбассе на стене АП.
Активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе 20:13
Новости дня: Зе собрался в КС послушать, будут ли выборы в Раду, сулящие ему ошеломляющую победу 20:00
Слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам, - Мендель 19:58
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok