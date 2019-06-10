Участники пикета АП против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг

Участники пикета Администрации Президента против политики бывшего президента Леонида Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Участники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что они не допустят капитуляции Украины перед Россией.

После этого флаг бросили на землю и потушили.

Пикетирующие требуют отставки Кучмы с поста главы Трехсторонней контактной группы от Украины по переговорам в Минске.

Как сообщали Українськi Новини, около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса.

Ранее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.